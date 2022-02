OL - OM : Sampaoli s'inquiète de la fin du Mercato, Payet calme le jeu avant l'Olympico

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Sur la fin du Mercato

« Pour le moment, il n'y a rien de concret ni officiel pour le mercato. J'ai parlé avec le président. Pour l'instant, on peut compter sur tous les joueurs. Il faut attendre de voir s'il y aura des mouvements dans les dernières heures, mais ça serait problématique. S'il y a un départ, il nous faudra un remplaçant (…) Longoria sait ce que je veux et pense pour le Mercato. Si Caleta-Car ou Kamara partent, on avisera. On peut avoir des recrues s'il y a des départs de dernières minutes ».

Sur le visage de l'OM

« Pour le match de samedi, c'est ce que l'on a vu depuis le début de la saison au Vélodrome avec beaucoup de possession mais pas beaucoup de buts. Pour un sport qui a besoin de constance, la tranquillité nous permet d'enchaîner, de gagner. On travaille sur ça avec le staff et les joueurs pour éviter de créer des problèmes (…) Quand on perd, ça accentue les problèmes donc on essaie d'éviter ça ».

Sur les absences du côté de l'OL

« Il y a des absences des deux côtés, les Lyonnais ont sept absents, mais ils ont eu plus de temps pour préparer le match que nous, c'est un avantage pour eux. Je ne peux pas gérer deux matchs en même temps donc je vais voir qui sont les joueurs les plus en forme face à Lyon. On verra ensuite pour Angers ».

Sur le cas Steve Mandanda

« Il devait jouer face à Montpellier, mais il a ressenti un problème à la cheville à l'entrainement la veille du match. Il m'a dit que c'était mieux Pau (Lopez) joue le match ».

Retranscription : compte Twitter de Football Club de Marseille et du Phocéen.

Jet de bouteille, Olympico... Payet avait des choses à dire Principal protagoniste du match aller car victime du jet de bouteille qui a causé l'arrêt du match, Dimitri Payet a fait face à la presse avant OL – OM. Assurant que l'épisode avait « été évacué », le Réunionnais ne veut plus polémiquer : « Il y a eu des décisions prises, j'espère que c'est le début de quelque chose. Mais depuis Lyon, il n'y pas eu d'incidents graves dans nos stades. Je suis le premier à être déçu de jouer à huis clos, même à Lyon. Cette histoire a été compliquée mentalement. C'était la seconde fois. On a entendu beaucoup de personnes dans le monde du football qui donnent leur avis sans donner d'idées pour régler le problème. Je veux mener ce combat contre les violences dans les stades. Ça n'a pas sa place ici. Les joueurs, nous sommes les premiers à subir ça (…) J'ai traversé des épreuves, j'ai toujours su en tirer du positif. J'ai été bien entouré par le club, mes coéquipiers et ma famille. J'avais l'impression d'être fautif, c'est ce qui était le plus difficile ». Cet Olympico, Dimitri Payet ne veut pas en faire une guerre : « Je ne sais pas s'il y aura de la tension demain soir mais je ne pense pas que le groupe ait besoin d'extra-sportif pour se mettre dans ces dispositions là. C'est un Olympico, ça peut avoir des incidences au classement... On n'a pas besoin d'extra-sportif pour se motiver », a-t-il ajouté, remerciant les supporters pour le tifo « incroyable » auquel il a eu droit contre Montpellier samedi (« Peu de joueurs ont eu la chance d'avoir un tel hommage ») et saluant le travail de Pablo Longoria sur ce difficile Mercato (« Entre les fins de contrat et ceux qui devaient partir, Longoria devait reconstruire un effectif... Il a ramené des joueurs confirmés. On a l'impression qu'il a des coups d'avance »).