OL – OM : Di Meco vole dans les plumes de Tudor !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'OM s'est imposé à Lyon hier (2-1) grâce à un but contre son camp de Malo Gusto dans le temps additionnel. Mais sur RMC, Eric Di Meco a salué la prestation marseillaise. « La physionomie du match, les statistiques les six arrêts d'Anthony Lopes, c'est fort de parler de chance pour l'OM ! », a d'abord lancé l'ancien défenseur aux autres animateurs du plateau deu Super Moscato Show.

« Si Tudor explique que Balerdi est meilleur que Mbemba, là il se fout de nous ! »

Et ce avant de tacler Igor Tudor et sa compo... « Si Tudor explique que Balerdi est meilleur que Mbemba, là il se fout de nous ! Dans le sprint final, il est en train de faire n'importe quoi ! » Et vlan !