OL - OM : et maintenant, la LFP répond à Cardoze !

Et ça continue ! La commission de discipline a répondu aux attaques de Jacques Cardoze concernant l'absence de dirigeants marseillais ce soir. Pour son président, Sébastien Deneux, c'est tout à fait normal puisque l'instance voulait savoir pourquoi l'OL avait été défaillant lors de l'incident avec Dimitri Payet et que cela ne nécessitait donc pas leur convocation.

"Je reconnais là à M. Cardoze son sens habituel de la nuance. Je suis assez surpris et sidéré de ce type de comportement. Sur la forme, se présenter au siège de la Ligue pendant les débats participe de manière à peine voilée d’une forme de pression. Sur le fond, c’est totalement erroné. L’absence de convocation de l’OM répond à une logique simple, la commission examinait la responsabilité de l’OL et seulement de l’OL. Le PSG n’avait pas été convoqué lorsque les incidents d’OM-PSG avaient été examinés. L’OM a été sollicité par l’instructeur et a fait valoir un certain nombre de réponses. L’OM a été invité à faire connaître ses observations. La présence de l’OM ce soir n’était absolument pas nécessaire."