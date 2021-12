OL - OM : la commission de discipline a livré son verdict… et il va faire parler !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Enfin ! Deux semaines et demi après les faits, la commission de discipline a tranché l'épineux dossier de l'Olympico. Elle a écouté tous les témoins de cette sombre soirée, qui a vu Dimitri Payet touché par une bouteille d'eau lancée par un ultra lyonnais après quatre minutes, le match suspendu, puis définitivement arrêté malgré une tentative des Lyonnais d'influencer l'arbitre pour qu'il fasse reprendre le jeu. Vu les positions opposées des deux Olympique sur le sujet, on se doutait que quelle que soit la décision, il y aurait un mécontent.

Et, sans surprise, c'est tombé sur l'OM ! En effet, la commission de discipline a décidé d'infliger un point de pénalité à l'OL et de refaire jouer le match à huis clos au Groupama Stadium. Le stade lyonnais écope en plus d'un huis clos total pour deux matches, dont celui déjà purgé. Une demi-mesure, comme après Nice-OM. Encore une fois, le travail de sape de Jean-Michel Aulas depuis quinze jours a porté ses fruits !

