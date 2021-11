OL - OM : le car marseillais caillassé après le match...

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

La bêtise jusqu'à son paroxysme. On avait donc eu droit, hier dimanche, à une parodie de football avec quatre petites minutes de jeu avant que Dimitri Payet soit la victime d'un pseudo-supporter lyonnais. Et on apprend ce soir, via RMC, que d'autres incidents, tout aussi consternants, ont eu lieu après la rencontre.

Ainsi, le car de l’OM a "ainsi été la cible de jets de projectiles dans la nuit rhodanienne, après avoir déposé les joueurs phocéens et le staff à l’aéroport, pour que ces derniers rentrent à Marseille. Mais si le bus de l'OM avait été escorté jusqu’à l’aéroport, ce ne fut plus le cas après. Des voitures ont donc entouré le car, et leurs occupants ont jeté des projectiles sur celui-ci.

Le directeur de la sécurité du club phocéen a relevé les plaques d’immatriculation des voitures concernées. On aura rarement vu autant de bêtise...