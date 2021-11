OL - OM : les propos chocs de Dimitri Payet tenus aux policiers

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il s'agit d'une information du quotidien l'Equipe. Publiée il y a quelques minutes, seulement, sur son site internet. Et qui montre, au lendemain de la rencontre OL-OM, l'état de choc dans lequel se trouve ce soir Dimitri Payet. Le Marseillais, comme vous le savez, a déposé plainte, et c'est justement les propos tenus aux policiers qui sont publiés dans le quotidien sportif.

Extrait : "Nous étions au stade Groupama Stadium, nous venions de commencer la rencontre lorsque j'ai reçu une bouteille d'eau en plastique pleine au niveau du crâne et plus précisément au niveau de l'oreille gauche. J'ai ressenti immédiatement une vive douleur et je suis tombé au sol. J'ai été sonné mais je ne suis pas tombé dans les pommes. Je suis resté plusieurs minutes au sol, la douleur était intense (...)Au retour dans le vestiaire, j'ai réalisé ce qu'il m'était arrivé. J'étais choqué seul, sur la table de soins. J'étais dans l'incapacité totale de reprendre la rencontre. Je suis encore, même aujourd'hui, sous le choc. J'ai maintenant peur d'effectuer des corners lorsque je joue à l'extérieur."