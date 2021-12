OL - OM : Longoria fait un pas vers Aulas, le geste fort de McCourt à Payet après les incidents

Zapping But! Football Club

C’est demain que l’OL et l’OM seront fixés au sujet des sanctions suite aux incidents qui ont émaillé le dernier Olympico au Groupama Stadium. Un jet de bouteille sur Dimitri Payet a déjà été sanctionné d'un huis-clos total, à titre conservatoire, purgé face à Reims (1-2). Le dossier a aussi été placé en instruction mais les deux clubs ont bien l’intention de défendre leur position. Tous les coups seront-ils permis pour autant ?

« Si le match devait être rejoué, on devra l’accepter, nuance Pablo Longoria dans L’Équipe. On doit prendre de la hauteur et penser au bien commun. C’est une décision qui aura une conséquence pour tous les clubs français, pas seulement pour l’OL et l’OM. Si chaque fois qu’un match est interrompu, on doit le rejouer (...) On doit respecter ce que Jean-Michel Aulas a fait par le passé, il a une expérience extraordinaire. La première question que tu te poses, comme dirigeant de club, c’est de respecter, de protéger tes joueurs, le staff, leurs résultats, le fruit d’un travail très dur pendant toute une saison. Ce sont les gens sur le terrain, joueurs, staff technique, arbitre compris, qui produisent le business, le spectacle. Les protagonistes sont là pour faire plaisir aux gens, ils doivent se sentir en sécurité. »

McCourt aux petits soins avec Payet

De son côté, le président de l’OL a avancé une solution pour surmonter l’incident Payet. « Pour éviter d’arrêter à tort un match, on pourrait permettre aux clubs de remplacer un joueur potentiellement blessé, a expliqué Aulas sur Twitter. Donner la possibilité de rester à 11 comme dans le cas d’une commotion (6e remplaçant). Peut être même que ça pourrait inciter le blessé à reprendre ? »

En attendant les sanctions, Frank McCourt a été aux petits soins avec les joueurs de l’OM suite aux incidents. Notamment avec Payet. « Je parle toutes les semaines avec lui, pour analyser l’actualité et la gestion du club. Il ne peut être content du contexte général actuel, il a été d’un grand soutien pour les joueurs et les salariés du club. Il a demandé comment se sentait le vestiaire après Lyon, l’état psychologique des joueurs… Cet aspect humain de Frank m’a touché, a ajouté Longoria. Le soir de Lyon, il était au courant des événements, il m’a demandé de faire passer différents messages à Dimitri pendant toute la soirée. »

@ol @LFPfr @FFF C’est tout d même étonnant que l’OM veuille influencer la LFP et ses commissions: Pour tenir un tél langage il faut se croire sacrément sûr d soi!C inquiétant pour l’OL dont l’argumentation d’1acte isolé est différent ds précédents incidents où l’OM semble tjrs là — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 6, 2021