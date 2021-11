OL - OM : Longoria livre sa version des faits et donne des nouvelles de Payet

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

"C'était la position du club de laisser l'arbitre prendre une décision. On a demandé de constater l'état psychologique de nos joueurs. Sa décision est sportive, elle était d'arrêter le match. Dimitri Payet est touché psychologiquement, ce n'est pas normal, on a toujours condamné tout type de violence. Personne qui n'aime le foot peut être content ce soir. Payet est très touché, des glaçons sur la tête, ce n’est pas agréable de voir ça de mes joueurs.

L'arbitre a arrêté le match quand on a quitté le terrain pour des questions sportives. Après, il y a les considérations d'ordre public. On vient ici pour faire un match de football. Je ne suis pas ici pour prendre les décisions de la Ligue mais on doit se poser beaucoup de questions car la violence dans le foot n’est pas normale. Il faut se poser les bonnes questions, le spectacle doit être sur le terrain. On veut donner du plaisir, voir nos supporters dans les stades. On aurait parler d'un grand match ce soir entre deux équipes..."

Le match ne reprendra pas. #OLOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 21, 2021