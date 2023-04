OL – OM : Mbemba est prêt à partir à la guerre !

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Sur l’Olympico

« C'est un match très important, pour nous, le club et les supporters. Depuis 2006, on ne gagne pas là-bas. Il y a 400 supporters qui seront là, c'est trop peu, mais on n'a pas le choix. Ça ne va pas être facile. On part à la guerre ».

Sur l’OL

« J'ai regardé les matchs de Lyon, notamment contre Toulouse, c'est une très belle équipe. Nous on garde nos cartouches de côté pour les mettre sur le terrain dimanche (…) Lacazette a beaucoup marqué cette saison, il y a aussi des jeunes. Ca fait être un très beau combat ».

Sur RC Lens – AS Monaco

« On ne regarde pas à côté, on se concentre sur nous-mêmes. On verra notre résultat dimanche soir. Mais le plus important, c'est que nous, on ne regarde pas derrière, on regarde devant. Il reste 7 matchs. Le championnat n'est pas terminé. Personne n'est déjà sorti 1er. On va voir jusqu'à la fin ».

Des propos retranscrits par Le Phocéen.