OL - OM : Samuel Gigot ne décolère pas après l'Olympico

Football Club OM : l'Arabie Saoudite, pourquoi on n'en veut pas

Un but d'Alexandre Lacazette a suffi à l'OL hier pour battre l'OM, après une nouvelle prestation décevante des Marseillais. En conférence de presse, le capitaine phocéen Samuel Gigot a fait part de sa frustration. "C'est rageant de perdre, surtout contre cette équipe-là, a-t-il pesté. On savait qu'il ne fallait pas perdre, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a manqué d'agressivité, on a été un peu trop tendres, surtout quand on joue un Olympico comme ça, on doit leur rentrer dedans, on doit leur faire mal. On les a un peu trop regardés, on a un peu trop joué à la baballe. On n'a pas eu ce côté assez tueur, dans les deux surfaces. On va passer une mauvaise semaine tous ensemble."

"Il faut se remettre tous en question"

Et à lui d'ajouter... "Il faut rester solidaires. Il faut se remettre tous en question, vite se parler entre nous et avoir une autre mentalité parce que perdre comme ça, c'est dur à encaisser. C'est la rage... J'ai la rage." Pas content, Gigot !

✅ BEZAHAF TRANSFORME LE DERNIERTIR AU BUT !!!!!!!!! L’OM EST QUALIFIÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



| OM 5️⃣-4️⃣ PSG#OMPSG #Gambardella pic.twitter.com/tHhZXN1CSH — Le Phocéen (@lephoceen) February 4, 2024

