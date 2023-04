OL – OM : une victoire absolument pas volée pour Rongier !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Cela ne s’est joué à pas grand-chose ! Ce dimanche soir, l’OM s’est imposé dans les derniers instants contre l’OL (2-1) sur la pelouse du Groupama Stadium. Les Olympiens ont eu les plus grosses occasions mais ils auraient pu avoir de beaux gros sans ce c.s.c de Malo Gusto à la dernière seconde. Valentin Rongier est heureux de la victoire des siens.

« C’était un match compliqué, face à une très belle opposition. C’est un match abouti des deux côtés, avec beaucoup de duels, d’intensité et de situations. Ça nous sourit ce soir, on est contents. La victoire n’est pas du tout volée même si on gagne à la fin sur un contre favorable. Je ne sais même pas qui a marqué », a d’abord reconnu le capitaine marseillais au micro de Prime Vidéo.

« Sur l’ensemble du match, on a eu énormément d’occasions donc c’est mérité. Il ne faut pas laisser trop de points en route parce que Lens continue d’en prendre et il reste beaucoup de matchs », a confié le milieu de terrain de l’OM. Rendez-vous dimanche prochain pour les Phocéens qui défieront l’AJ Auxerre à l’Orange Vélodrome.