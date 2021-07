OL : Peter Bosz a déjà les yeux rivés sur ce phénomène de l’OM

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Peter Bosz veut pratiquer un football léché à l’OL la saison prochaine. Élève de l’école Cruyff, le nouvel entraîneur des Gones entend amener du spectacle en L1 pour récolter le plus de trophées possibles.

« On a beaucoup parlé de la façon de jouer, ce qu’on voulait de moi et ce qu’ils pensaient. Tout commence par une philosophie. La philosophie, c’est le club, ce sont les fans. La philosophie, c’est le foot offensif mais 4-3-3, 3-5-2 ou 4-4-2, ça, je m’en fous. Ce sont les joueurs qui décident du système », a-t-il affirmé dans L’Équipe au sujet de ses intentions. En parallèle, Bosz a indiqué qu’il avait beaucoup de respect pour plusieurs coaches officiant à l’heure actuelle.

Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli en font partie ! « Il y a des entraîneurs que j’aime. Je suis très curieux de voir Jorge Sampaoli à Marseille et Marcelo Bielsa à Leeds, a-t-il ajouté. J’aime l’intensité de leurs équipes. Quand tu vois comment les attaquants et les milieux pressent à Leeds… J’aime quand on peut voir la signature d’un entraîneur. Avec Bielsa, c’est ça. Et le Séville ou le Chili de Sampaoli, c’était ça. »

Pol #Lirola is almost done to #OlympiqueMarseille, which are confident to close the deal from #Fiorentina soon. Last details. The spanish fullback has agreed personal terms with #OM. #transfers #TeamOM @violanews https://t.co/g130wFHZMu