OM : un ex grand buteur marseillais prend la défense de Benedetto

Nouveau consultant de La Chaîne L'Equipe, Djibril Cissé a volé au secours de Dario Benedetto alors que l'attaquant argentin était montré du doigt après la défaite de l'OM en Ligue des champions sur le terrain de l'Olympiakos (0-1). « Benedetto a eu une occasion et il ne l'a pas mise au fond. Il aurait dû lever un peu son ballon mais le gardien fait un bel arrêt, il a fait le bon geste. Après, lui reprocher son match, je trouve ça dur. S'il avait eu quatre ou cinq occasions, OK, mais là, il n'en a eu qu'une. »

Cissé : « On dirait que c'est devenu une chèvre ! »

Et à l'ancien attaquant d'ajouter : « Cela fait trois ou quatre mois que Benedetto est moins bien mais à écouter les critiques, on dirait que c'est devenu une chèvre ! Certains réclament Mitroglou. Mais non, moi je le défends. Un attaquant est dépendant de l'équipe et sur ce match il n'a pas eu de ballon. Il n'y a pas que lui. Devant, Payet et Thauvin n'étaient pas bien non plus. C'est toute l'équipe qui n'est pas dans une bonne période ».