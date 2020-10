Olympiakos – OM (1-0) : Amavi s'en veut, Villas-Boas fataliste, Marseille se rapproche d'un humiliant record

Surpris sur la fin par l'Olympiakos (0-1) sur un coup de casque d'Hamed Hassan, l'OM a très mal démarré son édition 2020-21 de la Ligue des Champions. Une défaite pour laquelle Jordan Amavi plaide coupable sur RMC Sport. « On a pour habitude de rester solide, même en fin de match quand c'est difficile. Aujourd'hui, sur un ballon que j'ai perdu dans mon camp, ça fait but. Ça va vite, c'est la Champion's League », a-t-il lâché très déçu pour ses coéquipiers.

Villas-Boas : "Les détails de la Ligue des Champions"

De son côté, André Villas-Boas a fait part (sur RMC puis Téléfoot) de sa déception, sans accabler son latéral : « C'est vrai que ça finit très mal pour nous. C'est un peu dommage ce contrôle de Jordan. Ils ont eu cette chance qui nous a tué. C'est difficile. Ce sont les détails de la Ligue des Champions. C'est l'expérience qu'on n'a pas. Je suis très déçu car normalement le match doit finir à 0-0. On pensait le point pour Marseille. Ce n'est pas que la faute à Jordan, ça arrive. On doit accepter... »

Dix défaites de rang en C1

Il faut dire que cette défaite place l'OM dans une situation très inconfortable. Il faudra endiguer la série de défaites en Ligue des Champions contre Manchester City et le FC Porto pour ne pas devenir la risée de la compétition.

En effet, Marseille reste sur dix défaites consécutives dans la compétition et n'a plus remporté le moindre point depuis le 22 février 2012 et son huitième de finale aller contre l'Inter Milan. Dix matches de rang et un zéro pointé, seul deux clubs ont fait pire dans l'histoire : le Dinamo Zagreb (11) et Anderlecht (12). Ce record, Marseille ne veut pas être « à jamais le premier » à aller le chercher...