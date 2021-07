OM - Mercato : la méthode Sampaoli sévèrement critiquée

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Au regard du mercato de l'OM, et des nombreux bons coups opérés par le président Pablo Longoria, il est un évidence que l'entraîneur, Jorge Sampaoli, va être attendu au tournant. Et que les résultats devront suivre. En attendant, la façon de faire du technicien sud-américain déplaît à Rolland Courbis, qui, sur les ondes de RMC, ne s'est pas privé de partager son coup de gueule.

"À RMC, pour me taquiner, certains m’appellent Docteur Courbis. Cette fois, j’espère me tromper, mais je prédis une belle hécatombe et des infirmeries pleines. Et si certains clubs ont pris l’habitude de dire : “il faut doubler les postes”, moi je dis qu’ils feraient peut-être mieux de les tripler. Et quand je vois des clubs comme l’OM, qui font des matchs de préparation tous les trois jours… Mais tu t’entraînes quand ? Et les joueurs, ils se reposent quand ? Jorge Sampaoli est sûrement un très grand entraîneur, mais le niveau de sa préparation et l’intensité qu’il demande, c’est de la folie dans le contexte actuel. J’ai très peur pour la suite, pour les joueurs."