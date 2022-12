OM : Gignac en remet une couche sur le PSG

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

André-Pierre Gignac et l’OM, c’est une belle histoire d’amour ! Passé à l’OM entre 2010 et 2015, le natif de Martigues a réalisé 188 matchs avec le maillot olympien pour un total de 77 buts toutes compétitions confondues. À la fin de son contrat à Marseille en 2015, l’international français qui est très apprécié des supporteurs marseillais décide de partir à l’aventure au Mexique chez les Tigres UANL. Dans le club de Monterrey, il est désormais une légende. Le Marseillais est devenu le meilleur buteur de « Los Felinos » avec 178 réalisations.

À l’OM, André-Pierre Gignac a marqué l’histoire du classico en inscrivant des buts à plusieurs reprises face au PSG qui raflent tout depuis l’arrivée de QSI. Pour Fox Sports, le buteur de 37 ans a expliqué la spécificité de ce match qui est particulier en France.

"Chez nous, le PSG remporte trois titres consécutifs en Ligue 1, puis une autre équipe arrive et il en gagne trois autres. J'espère que le prochain sera pour Marseille. Nous n'avons pas autant d'argent que Paris mais la philosophie de l'Olympique de Marseille c’est la passion. C'est le plus grand club de France, le seul à avoir remporté la Ligue des champions. Le PSG avec tous les investissements depuis 12 ans cherche la Ligue des Champions et il n’y arrive pas", a lâché l’ancien de l’OM.

« Aujourd'hui, si tu finis deuxième au championnat de France, tu es champion. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous terminez dans cette position et vous êtes le champion de France, parce que vous ne pouvez pas rivaliser, il n'y a pas moyen. Il y a tellement d'investissements au PSG, ils ont un trio offensif incroyable. Les défenseurs sont les meilleurs du monde. Ils ont des joueurs comme Hakimi et Mbappé. Vous ne pouvez pas rivaliser avec eux en France », a-t-il déclaré.