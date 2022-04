OM : l'adjoint de Sampaoli ne craint pas l'ambiance du PAOK et fait le point sur les absents

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Le PAOK puis le PSG, une grosse semaine avec des absents pour l'OM

"Le PAOK est une belle équipe qu'on a analysé. Comment préparer ces matches ? Un par un, d'abord le PAOK. Et non Milik n'a pas pu voyager avec nous, d'autres sont suspendus. Mais ceux qui sont venus avec nous sont tous des bons joueurs. Cédric (Bakambu) avait reçu un coup mais il va beaucoup mieux. Les joueurs qui sont ici, jeunes y compris, sont tous en capacité de jouer. Le banc sera plein de jeunes demain. Milik est toujours retenu par sa blessure contractée avec sa sélection. Sa blessure évolue favorablement mais le staff médical pensait qu'il n'était pas encore prêt. Caleta-Car peut jouer demain."

Pas de crainte par rapport à l'ambiance

"On continue à s'entraîner de la même manière pour parvenir à contrôler le jeu. On n'a rien préparé de spécial par rapport à l'ambiance. On s'est basé sur le terrain, se concentrer sur le terrain. Ça ne va pas au-delà de ça."

Pour résumer Jorge Desio, entraîneur-adjoint de Jorge Sampaoli à l'OM, était présent en conférence de presse en cette fin d'après-midi, à 24h du quart de finale retour d'Europa League Conférence que son équipe disputera sur la pelouse du PAOK Salonique (2-1 à l'aller).

Raphaël Nouet

Rédacteur