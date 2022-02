OM : le syndrome Bielsa à craindre contre Clermont ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les supporters de l'OM se souviennent forcément de la très frustrante saison de Marcelo Bielsa en Provence : son équipe avait connu un retard à l'allumage (un nul, une défaite) avant de marcher sur l'eau lors de la phase aller, d'être sacrée championne d'automne et de s'effondrer au printemps, faute de rotation, ne terminant même pas sur le podium. Lessivés aussi physiquement que mentalement, Payet (déjà), Gignac, Thauvin et compagnie avaient totalement lâché dans le sprint final. L'OM peut-il revivre un tel cauchemar avec Jorge Sampaoli, disciple de Bielsa ?

A lire L'Equipe, la réponse est oui : "Dès que les joueurs offensifs relâchent la pression, l'édifice apparaît soudainement plus fragile. Même Dimitri Payet, joueur le plus déchargé des tâches obscures, se dépouillait l'automne dernier pour récupérer des ballons dans son camp. Sur une saison, et avec une rotation limitée pour les cadres, il est difficile de tenir le rythme et les efforts physiques demandés par le staff. Des garants de la solidité passée, comme Guendouzi, Kamara, Rongier ou Gerson, ont parfois les jambes lourdes. Et Sampaoli ne les aide pas toujours en alignant, comme à Nice, des centraux sur les côtés de sa défense".

Fatigué, l'OM, alors que le sprint final n'est pas même pas lancé et qu'avec l'Europa League Conférence, il va devoir jouer deux fois par semaine ? Début de réponse ce soir !

