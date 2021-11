OM : le très beau geste des joueurs marseillais

Zapping But! Football Club

Performants sur le terrain et bien présents en dehors. Voilà ce que l'on pourrait dire au sujet des joueurs de l'OM qui, comme nous l'apprend La Provence, se sont récemment distingués de la plus belle des manières au travers d'un geste à saluer.

En effet, Franck Billaud, un supporter olympien âgé de 49 ans, et qui se déplace en fauteuil roulant en raison de sa myopathie, n'a pu sortir seul de son domicile durant plus de deux mois, du 13 août au 20 octobre. Et ce en raison d'un système d'ouverture automatique de la porte qui, dans son immeuble, ne fonctionnait plus.

Le problème enfin réglé, ce supporter a également eu droit à une belle attention et à un somptueux cadeau. Ses infirmiers Thomas Atlan et Brice Martinez, ont redoublé d'efforts pour lui faire plaisir et faire dédicacer un maillot de l'OM par toute l'équipe. Noël avant l'heure pour ce supporter qui peut même voir son équipe de coeur sur le podium de la Ligue 1.