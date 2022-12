OM : les 5 héros marseillais de la promenade contre le Toulouse FC (notes)

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Payet (8) : auteur d'un but sublime à l'heure de jeu, le Réunionnais a montré qu'il était en jambe et pouvait parfaitement remplacer Amine Harit sans qu'on lui mette un autre joueur dans les pattes au Mercato. Ce match est un vrai plaidoyer pour son retour durable dans le onze.

Dimitri Payet (35 ans et 9 mois) devient le 2e plus vieux buteur de l'@OM_Officiel au XXIe siècle derrière Patrice Evra (35 ans et 11 mois) en compétition officielle. #OMTFC — Stats Foot (@Statsdufoot) December 29, 2022

Gigot (8) : l'ancien défenseur du Spartak Moscou maîtrise l'art du dépassement de fonction dans la chaude ambiance du Vélodrome et cette stat le prouve :

Samuel Gigot est impliqué dans 3 buts lors de ses 4 derniers matchs au Stade Vélodrome en @Ligue1UberEats (2 réalisations, 1 passe décisive). @PSSportsFR #OMTFC — Stats Foot (@Statsdufoot) December 29, 2022

Une passe décisive pour lui. Chapeau au guerrier olympien !

Kolasinac (8) : si on nous avait dit il y a quelques semaines que le Bosnien passerait devant Nuno Tavares et marquerait un but génial digne du regretté roi Pelé en Ligue 1, on ne l'aurait pas cru et pourtant. Le Portugais ayant également marqué son joli but sur la fin, la concurrence est bien relancée à ce poste de piston gauche...

Rongier (6) : en ouvrant la marque pour l'OM (13e), l'ancien Nantais a parfaitement assuré en l'absence de plusieurs tauliers dans le cœur du jeu (Guendouzi, Veretout).

Lopez (7) : s'il n'a pas forcément eu beaucoup d'arrêts à faire, le portier espagnol a rendu le match facile à son équipe en sortant LA parade du match à bout portant face à Dallinga juste avant la pause à 2-0. Sans ça, ce n'aurait sans doute pas été le même match.