OM : on connaît le nombre de supporters marseillais en France...

Les supporters de l'OM le savent, c'est une plate-forme de livraisons de repas qui s'est invitée sur le maillot olympien depuis 2019. La même, d'ailleurs, qui a donné son nom à la Ligue 1, la LFP tentant comme elle le peut de chercher encore et toujours plus d'argent.

Dans les colonnes du quotidien l'Equipe, le directeur France de cette plate-forme est revenu sur le pourquoi de son apparition sur le maillot olympien. Intéressant, surtout, quand on en connaît la raison principale. Bastien Pahus : "On a choisi de se concentrer sur le foot parce qu'il rassemble le plus de monde. Nos partenariats avec la Ligue 1 et l'OM qui est - je suis marseillais, donc j'ai un avis un peu biaisé (sourire) - un des clubs les plus populaires de France, sont nos priorités."

Raison de plus, sans doute, pour que le partenariat avec l'OM demeure. "On est en discussion. L'OM nous offre un rayonnement dans toute la France, car il y a environ 10 millions de fans de Marseille dans le pays. On n'est pas allé chercher ce partenariat que pour la ville, mais aussi pour sa résonance nationale. Mais je ne peux rien vous dire de plus pour l'instant."