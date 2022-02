OM : Payet cartonne son équipe après Clermont

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

C'est une grosse désillusion qu'ont connu les Marseillais ce soir au Vélodrome. Alors qu'ils avaient la possibilité de conforter leur 2e place au classement en reprenant quatre points d'avance sur Nice, ils se sont faits surprendre par Clermont (0-2). Pas dans le coup de la première à la dernière minute, ils ont subi une défaite méritée que n'a pas apprécié Dimitri Payet. Pas meilleur que les autres, bien au contraire, le capitaine marseillais a déclaré au micro d'Amazon :

"Il nous a manqué de l'humilité. On n'a pas montré un visage cohérent, pas de valeur. On n'a rien montré ce soir. On s'est fait donner une bonne leçon par une équipe qui a joué ensemble et qui a mérité cette victoire." Les Marseillais se sont certes procurés quelques grosses occasions mais, comme trop souvent cette saison, ils n'ont été réalistes ni dans leur surface ni dans celle de l'adversaire. L'humilité n'est pas leur seul problème...