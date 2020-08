OM : positif au Covid-19, Mandanda rassure sur son état de santé

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Steve Mandanda fait partie des joueurs de l'OM à avoir été testé positif au Covid-19. Une dizaine de jours après avoir été diagnostiqué, le portier de 35 ans est de nouveau sur pied. Présent en conférence de presse avant le premier match de la saison face à Brest (dimanche 21h), l'intéressé a voulu se montrer rassurant sur son état de forme.

«Je me sens très bien, j'ai été mis un peu à l'isolement pendant une semaine mais je n'ai pas été affaibli, j'ai repris mardi en faisant des séances individuelles et je me sens très bien. Pendant une semaine, on doit faire attention au moindre effort, j'ai pris mon mal en patience et dès que j'ai eu le feu vert des médecins, j'ai pu ressortir et c'était la meilleure chose», a-t-il déclaré.

Le message de prévention de Mandanda

Après cette mauvaise passe, Steve Mandanda a tenu à adresser un message de prévention, accompagné de ses coéquipiers Maxime Lopez et Jordan Amavi, également testés positifs. "Juste un petit message pour vous demander de ne pas pas relâcher vos efforts, de porter un masque et de respecter les gestes barrières car le virus est toujours là et ça n'arrive pas qu'aux autres", ont-ils déclaré.