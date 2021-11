OM, PSG : quand Pauleta s'est vu mourir face à des supporters marseillais...

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il se souvient de l'OM, forcément. Et de ces classiques à la Française que tout joueur du PSG se doit de préparer de la meilleure des manières. Lui, il en a disputé beaucoup et marqué à de nombreuse reprises. Pourtant, à l'heure de faire le bilan, le Portugais Pedro Miguel Pauleta se souvient surtout d'une rencontre avec des supporters marseillais dans un...Mc Donalds de Chambourcy !

Extrait : "On a joué un match contre Marseille, je ne sais plus quelle année, et je marque un but. Le match était un dimanche après-midi, et moi le dimanche soir, depuis plusieurs années à la maison, je vais chercher le repas au McDonald’s pour les enfants. Donc je termine le match contre Marseille, je rentre chez moi, je m’arrête au McDonald’s de Chambourcy, j’entre et il n’y avait personne à l’intérieur. Mais deux minutes plus tard, quatre, cinq ou six supporters de Marseille sont entrés. Je me suis dit : "Je suis mort !"

"Les supporters m’ont vu et m’ont dit : "Pedro, on a beaucoup de respect pour vous, vous avez toujours respecté Marseille. C’est vrai que vous nous faites chier, vous marquez toujours contre nous mais on vous respecte." J’ai pris mes sacs et je suis sorti grâce à Dieu. Ça s’est bien passé, il aurait pu y avoir un problème, on ne sait jamais. Mais ça s’est bien passé. Partout dans le football, dans tous les clubs, il y a des gens bons et des gens moins bons. C’est comme dans la vie."



