OM : Rami fracasse Eyraud comme rarement

Il est donc des tensions qui ne s'apaisent pas. Et le temps n'y change rien. Adil Rami et Jacques-Henri Eyraud, qui se sont connus à l'OM, ce n'est toujours pas ça. Et de toute évidence, le défenseur champion du monde ne pardonne rien, vraiment rien, à celui qui était son président. Les deux hommes, qui sont indirectement en procès puisque Rami a contesté son licenciement devant les prud'homme, ne passeront pas leurs vacances ensemble.

Témoin, le propos de Rami accordé récemment à nos confrères de l'Equipe. "Je ne regrette pas d'avoir joué à l'OM, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Mais ce n'était peut-être pas le bon timing. C'est ce que je me dis car ça s'est mal passé avec un président non professionnel et un coach que j'avais déjà eu, et avec lequel ça s'était bien fini à Lille. Eyraud ? C'est l'homme que je déteste le plus dans le monde du football. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football. J'ai perdu le premier tour du procès, mais je suis impatient de voir le deuxième tour en appel. Je suis plutôt serein."