OM : Sampaoli a transfiguré un joueur, ses statistiques sont ahurissantes

C'est inévitablement ce que redoutent les supporters de l'OM. Qui, comme ceux de l'ASSE et du LOSC, en France, ou ceux de West Ham, en Angleterre, ont connu un Dimitri Payet à plusieurs visages. Le Réunionnais, on le sait, est talentueux, doué techniquement et enchaîne parfois plusieurs mois des performances de haut-niveau.

Avant, sans cesse, de connaître des bas et un coup de pompe physique. Cela peut-il encore arriver à l'OM, sous la houlette de Jorge Sampaoli au cours des prochaines semaines ? On est désormais en droit d'en douter.

Car Payet, sous la direction du bouillonnant technicien, ce sont 9 buts et 11 passes décisives en 19 matches. Alors que Payet a déjà rendu service dans une position qui n'est pas la sienne lorsque Milik était blessé : avant-centre. Les prochaines semaines donneront un éclairage sur la tendance actuelle pour voir si elle se confirme.