OM : Sampaoli pense jouer à Bordeaux et annonce aussi des cas de covid

Le match à Bordeaux toujours incertain

"Sur l'incertitude du match, nous n'avons pas parlé de report donc je pense que cela va se jouer. Je ne sais pas quand on saura définitivement avec le protocole du covid. Le principal, c'est la santé. Si on ne peut pas jouer ce match, on ne le fera pas. Mais demain, ça pourrait être nous, l'OM. Si Bordeaux ne peut pas jouer, on ne le fera pas. La Ligue doit prendre des décisions mais prendre des décisions pour tout le monde. Je ne connais pas assez Bordeaux pour les croire ou non mais je pense que l'on entre dans une situation de favoritisme partielle. On doit se serrer les coudes, la Ligue doit prendre des décisions et on fera en fonction."

Cinq joueurs absents ce matin

"Concernant les absences, nous avons aussi des cas de covid mais il y a aussi des gênes. Je ne donnerai pas les noms mais Mandanda a eu un problème à l'entraînement."

Amavi part, un joueur arrive

"Nous en avons déjà parlé mais le club est mal financièrement. Le départ d'Amavi nous permet de prendre un nouveau joueur. On devait en faire sortir un pour en faire venir un autre. Nous avons parlé avec Longoria et McCourt pour ce mercato et celui de cet été. Selon nous, on aura besoin de 4/5 joueurs sans départ."

