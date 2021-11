OM : une statistique humiliante et Sampaoli qui menace

Zapping But! Football Club

Ça commence à faire beaucoup. Et on ne parle ici que de matches sans victoire pour l'OM sur la scène européenne. Hier soir, au terme d'une sévère désillusion sur le terrain du Galatasaray Istanbul, défaite 4-2, les joueurs de Sampaoli ont dit adieu à la Ligue Europa. Confirmant que le club phocéen ne parvient pas, ou plus, à briller sur une scène qu'il a tant aimé.

La statistique donnée par Opta est en effet terrible. "Marseille n’a gagné qu’un seul de ses 19 derniers matches sur la scène européenne (5 nuls, 13 défaites), c’était le 1er décembre 2020 contre l’Olympiakos en phase de groupes de Ligue des Champions (2-1)." L'entraîneur Jorge Sampaoli, sans doute pas au courant de ces chiffres, a en tous cas été très clair en conférence de presse. Soit ses joueurs progressent, soit ça va mal finir.

"On a un groupe jeune, qui apprend aussi à se connaître et il faut désormais penser au match de dimanche et se dire qu’on doit grandir rapidement et être plus mature. Car si on n’a pas plus d’efficacité dans les deux surfaces de réparation, il est clair que ce projet ne va pas fonctionner." A bon entendeur...

