OM : Zidane prêt à lâcher l’Arabie Saoudite et Marseille pour un autre projet surprise ?

Alors que de nombreux médias (Mundo Deportivo, France Bleu) ont évoqué la possibilité de voir Zinédine Zidane entraîner l’OM en cas de rachat du club par l’Arabie Saoudite où il disposerait des pleins pouvoir et d’un budget Mercato de 300 M€, ce doux fantasme a déjà du plomb dans l’aile.

Plutôt l’Italie que l’OM et l’Arabie Saoudite

En effet, selon le site Foot Marseille, ce serpent de mer de voir Zizou diriger enfin Marseille à moyen terme ne devrait pas voir le jour… à cause de l’Italie. S’il est bel et bien en discussion avec l’Arabie Saoudite pour s’inclure dans le projet de rachat d’un club, l’ancien coach du Real Madrid serait aujourd’hui plus enclin à revenir aux affaires à la tête d’un club de Série A.

Si aucun nom n’a fuité, on pense bien évidemment à la Juventus Turin, qui connait un début de saison très compliqué et où Massimiliano Allegri est toujours aussi menacé malgré un contrat jusqu’en juin 2025… Il y a quelques jours, Zinédine Zidane était aussi annoncé du côté d’Al-Hilal.

