OM : 2 annonces relancent le dossier de la vente, une 3e attendue aujourd'hui

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Il ne se passe pas un jour sans que les partisans d'une vente de l'Olympique de Marseille ne fassent s'agiter les réseaux sociaux à travers un article déniché sur Internet. Ce sujet est très sensible chez les supporters phocéens car une bonne partie a été déçue par les promesses de l'été 2020 (Ajroudi, Boudjellal…) ou les effets d'annonce d'un Vézirian, pour ne parler que du plus connu. Sans compter que Frank McCourt a réitéré le week-end dernier son souhait de conserver le club le plus longtemps possible.

Mais puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu, voici deux nouveaux éléments ayant apporté de l'eau au moulin de la vente. Le premier, c'est que la célèbre agence de presse anglaise Reuters annonce que le fonds d'investissement saoudien (PIF) multiplie les participations dans les grandes entreprises comme Walmart ou Pinterest. Le lien avec le foot ? Cela permettra de faire comme le Qatar avec Accor et le PSG. Un sponsor "téléguidé" qui acceptera de signer un contrat largement supérieur aux prix du marché mais qui échappera au radar du fair-play financier.

Samuel Kello fait des révélations de taille

L'autre annonce importante a été faite par Samuel Kello, qui assure être un journaliste sportif sur son compte Twitter. Selon lui, la vente de l'Olympique de Marseille au PIF est déjà effective mais toutes les parties attendent le bon timing pour l'officialiser. En outre, il promet de faire d'autres révélations ce jeudi concernant les personnes amenées à prendre la direction du club et ayant participé à la finalisation de la vente. Des "personnes très importantes en France", selon lui. On a hâte de lire ça…

Qualifiée, la France n'a plus grand chose à jouer ce mardi soir en Finlande. Venez parier chez France Pari . La cote des Bleus est à 1,57 contre 3,65 le nul et 5,00 la victoire finnoise.