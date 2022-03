OM : 2 événements relancent le serpent de mer de la vente !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Et c'est reparti ! Ça faisait pourtant un petit moment que les supporters marseillais ne s'entre-déchiraient plus entre partisans de la vente et dubitatifs. Les affirmations de Thibaud Vézirian sur le fameux communiqué en relecture, sur l'arrivée prochaine des Saoudiens étaient moquées mais plus prises en considération. Mais ça, c'était avant hier et la révélation par l'insider Mohamed Toubache-Ter que Jacques-Henri Eyraud allait prochainement quitter le club.

Or, JHE, président honni des supporters mis sur la touche il y a un an, est le bras droit de Frank McCourt, l'homme qui a convaincu l'Américain d'investir en France. Le voir partir pourrait signifier l'intention de l'homme d'affaires de revendre l'OM. Même si, dans les faits, McCourt vient de nommer l'ancien Stéphanois Stéphane Tessier au poste de directeur financier de sa branche européenne, et donc du club. Ce n'est donc a priori pas pour se séparer prochainement de l'OM. Le départ d'Eyraud répondrait plutôt à une certaine logique, celle d'un homme au salaire important dans une entité en crise financière et qui n'apporte pas suffisamment (il s'occupait des relations avec les instances à Paris).

Enfin, l'OM serait sur le point de signer un contrat avec la société de pièces détachées anglaise Cazoo pour devenir le nouveau sponsor maillot en lieu et place d'Uber Eats. Selon les dernières indiscrétions, le partenariat serait beaucoup plus important que le précédent alors que la cote du club n'a pas spécialement grimpé. Parce qu'il a été dit aux Anglais que le club aurait bientôt une surface financière plus importante et donc une plus grande renommée ? C'est la théorie de certains sur les réseaux sociaux...

Retenez bien, fin de Eyraud à l'OM veut dire fin de McCourt à l'OM... #TeamOM — 𝑲𝑶𝑩𝑰 🏆💙⚽Ⓜ💙 (@kobi_OM) March 12, 2022