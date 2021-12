OM : 2 héros inattendus lors de la victoire à Strasbourg, Sampaoli a eu le nez creux !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Jusqu’à la 62e minute de ce Strasbourg-OM, le papier que vous lisez s’intitulait « ces Olympiens ayant laissé passer leur chance à la Meinau ». Car, titularisés à la surprise générale ce soir par Jorge Sampaoli, Luis Henrique et Bamba Dieng n’avaient rien fait de bon sur le terrain. Surtout le Sénégalais, qui s’était signalé par une frappe du gauche dans le petit filet en première période et par une quantité astronomique de mauvais choix, même dans le rond central.

Et puis, il y a eu cette action de la 62e minute. Sur une relance marseillaise, Dieng manque sa remise de la tête pour Payet. Le ballon lui revient dessus par hasard, il sert finalement le Réunionnais, qui décale magnifiquement Luis Henrique sur la droite. Le Brésilien ajuste un centre au point de pénalty, qui est repris en ciseau par son coéquipier sénégalais. La frappe, surpuissante, va se loger dans le petit filet opposé. Une action magnifique, synonyme de quatrième but de la saison pour Dieng (après son doublé à Monaco et celui contre Rennes en septembre).

Même si ce coup d’éclat n’effacera pas les nombreux ratés des deux jeunes joueurs, il incite forcément à une autre appréciation de la performance de Bamba Dieng (21 ans) et Luis Henrique (19 ans). Et à regarder leur avenir différemment. Le Sénégalais pourrait devenir plus qu’une doublure d’Arkadiusz Milik, dans le dur, s’il retrouve sa confiance du début de saison. Et nul doute que son ciseau va la booster. Quant au Brésilien, qui devait être prêté en janvier, s’il se met à être enfin décisif, il pourrait être conservé pour doubler Cengiz Ünder voire devenir titulaire à gauche à la place d’un Konrad de La Fuente lui aussi en plein doute. En tous les cas, ce match à la Meinau pourrait constituer un tournant dans leur saison ! Jorge Sampaoli, lui, a frappé un grand coup niveau coaching avec leurs titularisations ce soir !

⏱ 62' | #RCSAOM 0️⃣-1️⃣



𝐎𝐇 𝐋𝐄 𝐁𝐈𝐉𝐎𝐔 𝐃𝐄 𝐁𝐀𝐌𝐁𝐀 𝐃𝐈𝐄𝐍𝐆 ! 😭💙 pic.twitter.com/UhQL6fS86S — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 12, 2021