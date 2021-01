OM : 25 interpellations, le coup de force des supporters en images

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Celles de supporters de l'OM qui, après avoir déployé des banderoles dans la ville tout au long de la matinée, ont pris la direction du centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus et ont tenté de forcer l'entrée. Environ 400 supporters ont voulu entrer de force, avec des pétards et des fumigènes. On ne sait si les joueurs marseillais, qui affrontent le Stade Rennais ce soir, étaient présents.

Après le coup de force, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône vient d'annoncer qu'il y avait eu 25 interpellations, tout en "condamnant fermement ces violences inacceptables".

Par ailleurs, BFM TV a pu proposer à ses téléspectateurs les images de cette action groupée des supporters. C'est A VOIR ICI.