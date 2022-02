OM : 3 grosses surprises dans le onze de Sampaoli à Nice ?

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Ce n’est pas parce qu’OM a gagné et brillé en 4-4-2 contre le SCO d’Angers (5-2) que Jorge Sampaoli va ancrer ce système pour la suite de la saison. Selon L’Équipe, le schéma tactique à deux pointes pourrait même déjà éclater à Nice, où le seul Arkadiusz Milik devrait être aligné en attaque.

C’est en tout cas le sens de la mise en place hier du coach de l’OM, qui a remarqué les difficultés de son bloc à la perte du ballon vendredi soir. La suspension de Boubacar Kamara obligera par ailleurs l’Argentin à revoir son milieu de terrain, d’autant que Pape Gueye était encore hier au Sénégal pour fêter la victoire à la CAN.

Si Valentin Rongier semble le profil le plus adéquat pour remplacer Kamara, L’Équipe ajoute qu’une surprise n’est pas à exclure... en défense. William Saliba s’est en effet entraîné hier en tant que latéral droit dans une défense à quatre composée de Leonardo Balerdi, Duje Caleta-Car et Luan Peres. Dans le but, Steve Mandanda n’est lui sûr de rien. Seule certitude finalement : c’est bien Dimitri Payet qui tirera les coups de pied arrêtés malgré ses antécédents à l’Allianz Riviera.

Les unes du journal L'Équipe du mercredi 09 février



Lire l'édition > https://t.co/09DEB54HPm pic.twitter.com/nUfuu7MOzg — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 9, 2022