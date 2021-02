OM : 3 retours majeurs dans le groupe pour affronter l'OGC Nice

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Sans victoire en championnat depuis le 6 janvier (3-1 contre Montpellier), l'OM doit absolument vaincre l'OGC Nice demain soir au Vélodrome. Comme l'a dit Nasser Larguet en conférence de presse, il s'agit de la dernière chance pour tenter se relancer vers le haut du tableau. La bonne nouvelle, c'est que l'entraîneur marseillais va pourvoir compter sur le retour de trois joueurs majeurs : Jordan Amavi, Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet. Le latéral gauche était blessé depuis de nombreuses semaines, le défenseur central a été touché après Paris et a manqué la semaine dernière, le meneur de jeu a été expulsé lors du Clasico et était suspendu lors des deux derniers matches.

Gardiens : Mandanda, Pelé, Vanni.

Défenseurs : Caleta-Car, Nagatomo, Perrin, Sakai, Amavi, Alvaro.

Milieux : Kamara, Gueye, Rongier, Cuisance, Souaré, Khaoui.

Attaquants : Germain, Thauvin, Dieng, Henrique, Payet.