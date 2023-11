OM - Mercato : 500 millions d’euros pour recruter, McCourt sort les muscles !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Jamais les rumeurs de vente n’ont autant germé autour de l’OM. Pour preuve, L’Équipe s’est pour la première fois emparé du dossier pour donner les tenants et les aboutissants d’une telle opération. Entre autres choses, on apprend ainsi que Frank McCourt a déjà dépensé plus de 500 millions d’euros depuis son arrivée en octobre 2016.

McCourt parade tous muscles dehors à Lisbonne !

L’actionnaire de l’OM ne semble par ailleurs pas spécialement affecté par les rumeurs de vente qui touchent son club et préfère parader en bombant le torse sous le soleil portugais ! « Le Bostonien de 70 ans n’a jamais semblé aussi éloigné de l’OM, explique le quotidien sportif. Hier, tee-shirt à manches longues seyant sur un corps toujours athlétique, il était au World Summit de Lisbonne pour parler de son dada : le Liberty Project, qui vise à réguler l’Internet de demain et les réseaux sociaux. »

⚪️Ⓜ️ OM : la vente attendra, Longoria a bouclé son prochain renfort pour la fin de semaine ! #TeamOM https://t.co/p5dTvs8gbh — But_OM (@Butfc_OM) November 15, 2023

Podcast Men's Up Life