OM : 54 ans avant le Real Madrid et la Juventus, le club avait voulu lancer sa Super League !

A ceux qui pensent que l'argent a pourri le football depuis quelques années, une plongée dans les archives de France Football apporte un sérieux démenti. Le profit a toujours poussé les dirigeants de clubs à chercher d'autres ressources, quitte à se mettre tout le monde à dos. Ainsi, il s'avère qu'en 1967, le président de l'OM, Marcel Leclerc, avait tenté de lancer sa propre Super League, en marge des compétitions déjà existantes comme la Coupe d'Europe des clubs champions ou la Coupe des Villes de Foire (ancêtre de l'Europa League).

Le FC Barcelone était d'accord

Hyper ambitieux, Leclerc avait repris l'OM deux ans auparavant en D2. Il l'avait fait remonter en 1966 et, pour sa première saison dans l'élite, il avait vu son équipe terminer 9e, malgré le prêt de Josip Skoblar à la fin de l'automne. Son équipe pas qualifiée pour les places européennes mais conscient qu'il fallait des affiches pour remplir le Vélodrome et ainsi faire entrer de l'argent dans les caisses pour recruter de grands joueurs, Leclerc eut donc l'idée de créer sa propre compétition.

Dans un numéro de juin 1967 de France Football, on apprend ainsi que "Marcel Leclerc "mijote" depuis plusieurs mois un projet de compétition européenne ouverte essentiellement aux clubs latins". Le FC Barcelone avait donné son accord, promettait de l'appuyer dans ses contacts avec l'Atlético Madrid et Valence. En Italie, le Napoli, la Fiorentina et peut-être l'Inter étaient chauds (mais la Juventus, l'AC Milan et Bologne avaient refusé). Le FC Nantes, champion en 1965 et 1966, était aussi partant.

12 clubs invités… comme la Super League !

Une réunion était prévue à Paris du 19 au 26 juin 1967 à Paris entre les dirigeants des clubs concernés pour mettre au point un calendrier. FF expliquait que "la compétition pourrait rassembler 6 clubs en une poule et 12 clubs en 2 poules. Elle aurait lieu dès octobre prochain et pourrait se terminer à la fin de la saison 1967-68. Mais comment réagiront les fédérations, l'UEFA, la FIFA ? Marcel Leclerc les a averties de son projet. Il attend leur réponse".

Celle-ci a dû être aussi sèche que celle d'Aleksander Ceferin aux sécessionnistes de la Super League. En effet, France Football ne s'est plus fait l'écho de ce projet par la suite ! Le Barça ou le Napoli ont pris part à la Coupe des Villes de Foire à l'automne suivant. L'OM, lui, a continué sa lente remontée vers les sommets qui aboutit au titre de 71 et au doublé de 72. Niveau inspirations, Marcel Leclerc ne fut pas en reste puisqu'il créa But! en 1969 après un OM-ASSE (2-3) polémique.