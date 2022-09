OM : 6 changements en vue contre le LOSC, coup dur pour Payet ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Igor Tudor n’a pas l’intention de galvauder l’excellent début de saison de l’OM face au LOSC. Afin de faire souffler certains cadres qui pourraient commencer à tirer la langue eu égard à leur temps de jeu, le technicien croate va faire tourner ce soir contre les Dogues (21h).

Par rapport au dernier match contre Tottenham, mercredi en Ligue des champions (0-2), L’Équipe dénombre ainsi pas moins de six nouveaux entrants demain face aux Dogues de Paulo Fonseca : Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac, Pape Gueye, Cengiz Ünder, Amine Harit et Alexis Sánchez.

On notera que le retour de l’attaquant chilien était attendu puisqu’il était suspendu à Londres et que Valentin Rongier sera absent ce soir et remplacé par Gueye à cause lui aussi d’une suspension. En revanche, toujours pas de Dimitri Payet à l’horizon dans le onze de l’OM, selon L’Équipe.