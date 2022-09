OM : à Auxerre, Tudor s'est découvert un taulier inattendu

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Une victoire chez un promu dans un stade baigné de soleil, aucun blessé, aucun expulsé, juste un geste d'humeur de Gerson à sa sortie du terrain. What else ? Eh bien, l'Olympique de Marseille s'est peut-être découvert un nouveau patron hier à Auxerre (2-0), lui qui n'en manque déjà pas entre Dimitri Payet, Chancel Mbemba, Valentin Rongier, Gerson, Alexis Sanchez, etc. Ce patron est totalement inattendu puisqu'il se nomme Sead Kolasinac.

Non seulement le Bosnien a réalisé - de loin - son meilleur match à l'Abbé-Deschamps depuis son arrivée en provenance d'Arsenal en janvier dernier mais, en plus, il s'est comporté comme un patron. Il a distillé des conseils à ses partenaires, notamment les plus jeunes comme Issa Kaboré, pendant tout le monde et même après le coup de sifflet final. La Provence indique qu'il se comporte ainsi depuis le début de la préparation et qu'il prend de plus en plus de poids au sein du vestiaire. S'il reproduit le type de performance vue hier soir en Bourgogne, nul doute qu'il va rapidement devenir un élément moteur du groupe. Ce qui serait totalement inattendu pour qui l'a vu jouer depuis janvier...