OM – AC Milan : les olympiens finissent leur pré-saison par une défaite

L’OM va devoir améliorer son jeu pour cette saison. Avec seulement une victoire lors des matchs de préparation, les hommes d’Igor Tudor n’ont pas fait le plein de confiance avant le début du championnat. Le club phocéen, qui jouera la Ligue des Champions, s’est incliné 2-0 contre l’AC Milan devant son public. Prochain rendez-vous le 7 aout, contre Reims. ⏱ 90’ | #OMMilan 0️⃣-2️⃣



C’est terminé : l’OM s’incline face au champion d'Italie.



Rendez-vous dimanche prochain à l’@orangevelodrome pour le premier match de la saison de @Ligue1UberEats 🆚 Reims 🔜 pic.twitter.com/njWbjXUU0W — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 31, 2022

Pour résumer L’OM disputait son dernier match de pré-saison contre l’AC Milan, ce dimanche. Un match qui s’est terminé par une défaite. Les phocéens ont perdu 2 buts à Zéro contre le club italien. Messias et Giroud sont les buteurs.

Adam Duarte

Rédacteur

