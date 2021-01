OM : acte préparé, ultra violence, sidération, les propos chocs du DG marseillais

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les images resteront. Celles d'un centre d'entraînement attaqué violemment par de pseudo-supporters de l'OM qui ne voulaient que détruire. Alors qu'une enquête est déjà ouverte, et que les salariés du club sont tous en état de choc, le directeur général marseillais, Hugues Ouvrard, s'est exprimé sur les ondes de RTL.

Des mots forts qui, assurément, laissent deviner que la réponse de l'OM va être musclée. "Ce n'était pas des actes isolés. Il y a eu une préparation de cet acte. C'est de l'ultra violence. On est extrêmement choqués, tous les salariés du club le sont. On est dans un état proche de la sidération. Bien sûr, on se dit aussi qu'on a vraiment évité le pire. On est passé très proche d'une situation grave. On a vu les images, qu'on va mettre à la disposition des autorités. On a de nombreuses caméras de surveillance qui ont pris de nombreux plans de ces meneurs et de ces casseurs. Nous avons reconnu des personnes grâce à nos caméras, donc on sait exactement qui était présent, quels groupes étaient présents, et on va transmettre tout ça."