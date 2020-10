OM : addition, colère, fierté, pardon...Valbuena très cash avec les supporters marseillais

Le souvenir reste douloureux. Nécessairement. Un soir de cauchemar, même, pour Mathieu Valbuena, revenu au stade Vélodrome avec le maillot de...l'OL. Alors qu'il avait quitté Marseille quelques mois plus tôt, en direction de la Russie et du Dynamo Moscou, Valbuena avait ensuite décidé de revenir en France. Et de tenter le pari OL pour la plus grande colère des supporters marseillais.

En septembre 2015, lors de l'Olympiko, l'ancien milieu de terrain des Bleus avait été conspué comme jamais. Mais à l'heure de retrouver Marseille, demain en Ligue des Champions avec son club de l'Olympiakos, Valbuena ne garde aucune rancoeur. Bien au contraire. Des propos accordés à RMC Sport.

"Tout est derrière moi. Il faut savoir passer à autre chose. Les supporters marseillais m’ont fait payer l’addition. J’ai pu aussi comprendre leur mécontentement parce que c’était aussi à la hauteur de leur amour. J’ai fait des choix que je peux qu’assumer, je ne les regrette pas. J’ai toujours clamé mon amour pour l’OM et mon amour reste intact. Mais aujourd’hui, je suis un joueur de l’Olympiacos et j’en suis très fier.

Je n’ai jamais triché, j’ai gagné des titres et j’ai tout donné. J’ai pu tout donner pour ce club, qui me l’a aussi énormément rendu. Je pense qu’on ne fait pas 330 matchs à l’OM par hasard. J’ai montré aussi ma régularité, ce qui est très difficile à l’OM. J’ai envie qu’ils retiennent ça. Après, les gens retiendront ce qu’ils ont envie. Mais moi, je sais ce que j’ai accompli avec l’OM. Et je n’ai aucun regret. Par contre, je suis très fier d’avoir porté ces couleurs durant tant d’années et surtout avoir gagné des titres, parce que c’est ce qu’on retient surtout au final."