OM : Adil Rami détruit Jacques-Henri Eyraud et promet une revanche au tribunal !

A la relance du côté de Troyes, Adil Rami (36 ans) s'est longuement confié dans les colonnes de L'Equipe ce dimanche. L'occasion pour le Champion du Monde 2018 de régler une nouvelle fois ses comptes avec l'OM.

« Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football »

Remerciant le club aubois de lui avoir donné sa chance, Adil Rami estime que certaines forces de l'ombre à Marseille ont tenté de lui nuire : « J'ai eu de la chance car François Vitali (le directeur sportif, qu'il a connu à Lille) connaît ma mentalité. Quand j'ai quitté Marseille, des personnes influentes ont tout fait pour que je ne revienne pas en force en Ligue 1. C'était leur plus grosse crainte. On a tout fait pour que j'arrête le football. C'est là où je me dis que je peux être fier de moi. On a essayé de me noyer à plusieurs reprises et je suis encore là, debout ».

Aujourd'hui, le défenseur a encore un peu la haine et en veut beaucoup à Jacques-Henri Eyraud : « C'est l'homme que je déteste le plus dans le monde du football. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football. J'ai perdu le premier tour du procès (licenciement pour faute grave), mais je suis impatient de voir le deuxième tour en appel. Je suis plutôt serein ».