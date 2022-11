OM : Adil Rami règle encore ses comptes

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Adil Rami (36 ans) et Jacques-Henri Eyraud ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le défenseur central de l’ESTAC a encore confirmé l’information pas plus tard qu’hier dans La Provence. « Je n’associerai jamais Jacques-Henri Eyraud à l’OM, c’est comme ça », a lancé celui qui a été licencié par l’OM pour faute grave en 2019 (il a été débouté par les prud’hommes avant de faire appel devant la justice).

« Mon histoire était super facile »

Après avoir rebondi depuis à Troyes et désormais consultant pour TF1 pendant la Coupe du monde, Rami a retrouvé le sourire mais reste rancunier envers l’ancien président de l’OM. « Je déteste cet homme-là depuis très longtemps, je suis content de voir que c’est pareil pour le peuple marseillais, a-t-il poursuivi. Cette affaire a été pour moi une injustice, c’était méchant. Mon histoire était super facile, je lui avais dit "Si vous n'êtes pas content, on en discute et je pars". C'est à partir de ce moment-là qu'il a tout fait pour me faire du mal. Je trouve que ce n'est pas cool. »

Bastien Aubert

Rédacteur