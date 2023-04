OM – Auxerre : Boli, le Vélodrome… Un Auxerrois déclare sa flamme à Marseille avant le choc

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Natif de Marseille, Youssouf M'Changama a une relation plus que particulière avec la cité phocéenne. Dimanche soir, son club, l’AJ Auxerre se déplace à l’Orange Vélodrome pour défier l’OM à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’offensif international comorien est revenu sur ce match plus que particulier.

« Pour toutes les équipes qui vont à Marseille, c'est un match différent. Un stade différent. La plus grosse ambiance de ce championnat. Pour moi, c'est particulier, je viens de là-bas. J'y ai joué, j'allais au stade. Forcément, c'est un petit peu particulier. Mais pour l'instant, je ne me projette pas trop. C'est peut-être au stade que ça va me faire quelque chose », a commenté le joueur auxerrois de 32 ans dans des propos rapportés par Le Phocéen.

« Ma mère m'a déguisé en Basile Boli au carnaval »

Le franco-comorien a passé toute sa jeunesse à Marseille où il a même fait un tour par le centre de formation de l’OM avant de partir à Sedan. Dimanche soir, Youssouf M'Changama jouera devant sa famille, un beau moment pour le joueur de l’AJ Auxerre.

« Dans ma famille, personne n'est pour moi, mis à part ma mère. J'ai une photo chez moi où ma mère m'a déguisé en Basile Boli au carnaval. Mais je n'ai pas spécialement eu de maillot de l'OM », a-t-il commenté. Cette saison avec le club de l'Yonne, Youssouf M'Changama a disputé 24 matchs de Ligue 1.