OM – Ajax Amsterdam : éliminés, les Néerlandais ont multiplié les sales gestes

Si la Coupe du Monde 2018 a popularisé en France le fameux « seum belge », celui des néerlandais de l’Ajax Amsterdam, après leur élimination de la Ligue Europa sur la pelouse de l’OM (3-4) jeudi soir n’était pas mal non plus…

La sortie indécente de Berghuis après son rouge…

En zone mixte, on a notamment eu droit à l’extrême mauvaise foi de Steven Berghuis, qui, non content d’avoir lancé un tacle de boucher sur Joaquin Correa (d’ailleurs blessé sur l’action), a laissé entendre que l’arbitre avait fait une grossière erreur en l’excluant : « Je ne pense pas que ce soit un carton rouge, j’ai même des doutes sur le jaune. Je prends le ballon et je finis par entrer en contact avec lui », a-t-il glissé.

Berghuis (Ajax) pense qu’il ne méritait même pas jaune :



"Je viens de le revoir", a-t-il lancé. "Je ne pense pas que ce soit un carton rouge, j'ai même des doutes sur le jaune. Je prends le ballon et je finis par entrer en contact avec lui. #Teamom @Gazzetta_Foot



(RMC Sport) pic.twitter.com/V3sXkOinib — @Fadaom13 (@WilliamFadaom13) December 1, 2023

… Et le doigt d’honneur de Brobbey

Quant au tank Brian Brobbey, auteur d’un doublé au Vélodrome, il n’a pas aimé d’avoir été chambré par le public du Vélodrome et a lâché son plus beau doigt d’honneur à un fan qui le filmait. On espère (pour notre indice UEFA) que les copains de l’AEK Athènes finiront le travail dans 15 jours et sortiront cette sale équipe de toutes compétitions européennes…

Le vélodrome c le seul endroit ou un joueur adverse peu perdre son professionnalisme 🤣🤣🤣 par-contre rentre le toi le doigt pic.twitter.com/2o2Et8YTU8 — MarseilleByNight (@LeY_massilia) November 30, 2023

