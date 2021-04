OM : Al Walid ben Talal aurait renoncé au rachat de l'OM

Zapping But! Football Club OM : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Depuis le début de l'hiver, la rumeur d'un rachat de l'OM a fait son retour avec un projet piloté par Al-Walid Ben Talal via la Kingdom Holding Company. 45e fortune mondiale en 2017 selon Forbes le prince saoudien faisait déjà partie des prétendants pour s’offrir le club olympien en 2014.

Mais le journaliste indépendant Ben Jacobs révèle ce lundi que Ben Talal a mis fin aux discussions. « Al-Walid ben Talal aurait mis fin à son intérêt pour l’OM. Malgré des discussions depuis novembre, les deux parties n’auraient pas trouvé d’accord. Sauf « offre astronomique », Frank McCourt ne souhaite pas vendre le club », soutient Ben Jacobs.

Prince Talal does have a strong affinity with OM, and has explored buying the club three different times. But McCourt’s “not for sale” stance is genuine. Kingdom Holding sources tell me Talal is not intent on buying a foreign club for vanity, only business value.