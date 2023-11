OM : Alexis Sanchez dans une nouvelle galère nauséabonde

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Si ls responsables du football professionnel au Chili voulaient passer un bon week-end, c'est raté. Car non seulement la sélection nationale n'a pas été capable, à domicile, de battre le Paraguay (0-0) dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, mais son attaquant vedette a de surcroît poussé un saisissant coup de gueule.

Troisième ordre

Il s'agit d'Alexis Sanchez, l'ancien buteur de l'OM reparti l'été dernier à l'Inter Milan. Au terme de la rencontre, et face aux médias, il s'est attardé sur les moyens mis à disposition de sa sélection. Et visiblement il y a un problème. "Dans notre vestiaire, il y a trois douches qui ne fonctionnaient pas. Vous devez attendre que l’autre personne prenne une douche avant de pouvoir en prendre une à votre tour. Comment peut-on en arriver la ? Au stade, nos propres excréments sortaient du caniveau de la douche. Je me demande si l’on est une équipe nationale ou une équipe de troisième ordre."

La réponse est claire.

