OM : Alexis Sanchez en lice pour un trophée

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le titre de meilleur joueur de la saison n'existe pas à l'OM mais si c'était le cas, Alexis Sanchez serait certainement un sérieux prétendant pour 2022-23. Le Chilien marque non seulement une grande quantité de buts mais il est en plus exemplaire au niveau de l'investissement et de l'état d'esprit. En témoigne son doublé à Reims (2-1) le 19 mars. D'ailleurs, son premier but en Champagne, un superbe coup franc de 25 mètres en pleine lucarne, a été retenu par la LFP pour le titre de plus beau du mois de mars.

Une grosse concurrence face à lui

L'attaquant phocéen est en concurrence avec le Troyen Rominigue Kouamé, auteur d'une superbe frappe du gauche contre Monaco, avec le Toulousain Thijs Dallinga, qui a conclu une magnifique action collective à Angers, avec le Brestois Franck Honorat, auteur de l'égalisation momentanée de son équipe contre Paris, et enfin du Strasbourgeois Jean-Eudes Aholou, qui avait glacé le Vélodrome d'une demi-volée surpuissante de 25 mètres dans les derniers instants d'un nul 2-2. Une concurrence sérieuse mais, pour rappel, ce sont les supporters qui désignent le vainqueur...