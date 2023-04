OM : Alexis Sanchez en prend pour son grade

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Une fois encore décisif à Lyon (2-1) dimanche dernier, Alexis Sanchez réalise une saison exceptionnelle avec l'OM. Le Chilien est devenu le chouchou des supporters marseillais, qui lui avaient réservé un accueil triomphal à son arrivée l'été dernier. Pour autant, il pourrait partir cet été et ne pas honorer sa deuxième année de contrat. Un contact avec son ancien club, River Plate, a notamment été évoqué. Rien de plus normal selon le journaliste de RMC Jonatan MacHardy, qui l'a traité de mercenaire, sans que ce soit péjoratif selon lui...

"Alexis Sanchez est un mercenaire"

« Il faut se rendre compte d’une chose : Alexis Sanchez est un mercenaire. Ce n’est pas péjoratif de dire ça. Il est un peu à l’image d’un Carlos Tevez, qui est passé de Manchester United à City. Le seul club qui compte vraiment pour Alexis Sanchez, c’est River Plate. Il l’a déjà dit, c’est acté. Je pense qu’il finira sa carrière là-bas. Je pense que l’Olympique de Marseille, il s’en tape. Même chose pour le stade et pour les supporters. Ce n’est pas grave parce que sur le terrain, il donne tout ce qu’on attend de lui. Il est performant et il montre de l’investissement. Tu as le droit d’être un mercenaire si tu viens et que tu fais ton travail à la perfection et Alexis Sanchez fait son travail à la perfection. S’il part, on lui dira merci beaucoup pour cette année mais ce n’est pas grave. À la tête de l’OM, il y a un président qui est capable de saisir des opportunités sur le marché. »

La fiche d'Alexis Sanchez

🗣 "Tu as le droit d'être un mercenaire si tu viens et que tu fais ton travail à la perfection, et Alexis Sanchez fait son travail à la perfection."



🔵⚪ Peu importe l'attachement d'Alexis Sanchez pour l'Olympique de Marseille, pour @Jonatan_M13, le Chilien est irréprochable. pic.twitter.com/ngLe9JCNCa — After Foot RMC (@AfterRMC) April 27, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur